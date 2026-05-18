Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Elfenbeinküste gegen Ecuador

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Elfenbeinküste spielt gegen Ecuador in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 15.06.2026 um 01:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.