Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Ecuador gegen Deutschland

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Deutschland in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.