Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Ecuador gegen Deutschland
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Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Deutschland in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 25.06., 22:00 Uhr
New York City
Ecuador
ECU
-:-
Deutschland
GER
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Ecuador
- 0
- Siege Deutschland
- 2
- Torverhältnis
- 2 : 7
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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