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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Ecuador gegen Deutschland

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Ecuador gegen Deutschland

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Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Deutschland in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 25.06., 22:00 Uhr
New York City
Das Erste
Ecuador
ECU
Ecuador
-:-
Deutschland
Deutschland
GER

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Ecuador
    0
    Siege Deutschland
    2
    Torverhältnis
    2 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker