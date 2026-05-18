Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Curaçao gegen Elfenbeinküste
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Spannung bei der WM 2026: Curaçao spielt gegen Elfenbeinküste in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 25.06., 22:00 Uhr
Philadelphia
Curaçao
CUR
-:-
Elfenbeink.
CIV
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Curaçao
- 0
- Siege Elfenbeinküste
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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