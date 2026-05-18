Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Panama gegen Kroatien
|
Spannung bei der WM 2026: Panama spielt gegen Kroatien in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 01:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 24.06., 01:00 Uhr
Toronto
Panama
PAN
-:-
Kroatien
CRO
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Panama
- 0
- Siege Kroatien
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen