Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Panama gegen Kroatien

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Panama spielt gegen Kroatien in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 01:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.