Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Mexiko gegen Südafrika
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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen Südafrika in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 11.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 11.06., 21:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Mexiko
MEX
-:-
Südafrika
RSA
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Mexiko
- 2
- Siege Südafrika
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 10 : 5
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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