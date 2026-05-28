David Raum hat mit Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Wette für den WM-Gewinn laufen. Der Linksverteidiger ist im DFB-Team längst zur Führungskraft aufgestiegen.

Hat mit Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Tattoo-Wette laufen: David Raum. Quelle: Imago

Es hat schon mal gut ausgesehen, als am Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein in Herzogenaurach das erste Training der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung startete. Mit einem Kapitän, Joshua Kimmich, der bereits Aufwärmübungen hochkonzentriert erledigte.

Mit seinem Teamkollegen Lennart Karl, der beim Abschlussspiel in der fränkischen Wohlfühloase mit technischen Kabinettstückchen glänzte. Und mit einem Verteidiger, David Raum, der bei den sommerlichen Temperaturen die kurze Hose aufgerollt hatte.

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David Raum übernimmt Führungsrolle im DFB-Team vor WM 2026

Raum möchte für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) als Führungsspieler vorangehen. Er sieht sich als emotionaler Leader, der gewissermaßen vom ersten Tag an die Ärmel aufkrempelt.

Mir ist einfach wichtig, dass ich eine gute Energie verspüre. Ich bin sehr kommunikativ. „ David Raum

Der 28-Jährige findet den von Bundestrainer Julian Nagelsmann angesprochenen Vergleich mit der funktionierenden Familie passend, denn: "Ich sehe die Mannschaft öfter als meine eigene Familie. Ich sehe mich einfach in der Verantwortung, für die Stimmung auf und neben dem Platz da zu sein."

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Bodenständig: David Raum besucht Familie

Die Vorbildrolle lebt Raum längst voller Überzeugung. Die Nähe zu den Menschen ist ihm wichtig, Autogramme gibt er gerne. Der 2022 von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig gewechselte Linksverteidiger trägt seit dieser Saison im Verein die Kapitänsbinde. Er hat sich für sein drittes Turnier nach der missratenen WM 2022 in Katar und der nur halbwegs erfolgreichen Heim-EM 2024 eine Menge vorgenommen.

Einen Tag vor dem Trainingslager hat der gebürtige Nürnberger seine Großeltern - Oma Rosi und Opa Hans - in Ebern bei Bamberg besucht. "Ich habe meiner Oma nochmal ein Trikot vorbeigebracht, das sie bei jedem Spiel tragen wird. Ich werde sie nach jedem Spiel anrufen und ein Feedback von Omi abholen." Ihm ist anzumerken und abzunehmen, dass er mit großer Euphorie in dieses ja nicht unumstrittene XXL-Turnier geht.

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David Raum will mit Deutschland den Titel gewinnen

Den Griff nach dem Goldpokal hält das selbstbewusste Kraftpaket für realistisch: "Im Wettkampf will ich das große Ganze. Julian hat es damals gut gesagt in der PK, als wir ausgeschieden sind gegen Spanien: 'Dann müssen wir halt Weltmeister werden!' Wenn man bei einem Turnier sagt, man will nur ins Halbfinale kommen, ist das die falsche Einstellung. Wir wollen ins Finale, den Titel holen."

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Tattoo-Wette mit Nagelsmann sorgt für Aufmerksamkeit

Für diesen Fall müsste allerdings eine Wette eingelöst werden, die der Bundestrainer bei der Nominierung seiner Nummer 22 öffentlich machte: Er und Raum würden sich dann ein Tattoo stechen lassen - wenn sich denn noch eine nicht tätowierte Stelle bei seinem Spieler findet.

Eine Antwort dazu hatte sich Raum am Donnerstag für die Medienstunde gut überlegt: "Man findet immer noch eine freie Stelle. Meinetwegen kann er sich auch das Motiv aussuchen, aber ich will auf jeden Fall dabei sein, wenn er das kriegt."

Raum zeigt sich privat in Doku zur Nationalmannschaft

Gemeinsam mit Nadiem Amiri und Nick Woltemade gehörte Raum zu jenen drei Protagonisten, die für die ZDF-Doku "World Cup - mit Tommi Schmitt" über eine gesamte Saison bei ihren Vereinen, im DFB-Team und im Alltag begleitet wurden. Ausgestrahlt wird der Film im Anschluss an den WM-Test gegen Finnland in Mainz (Sonntag 20:45 Uhr/live im ZDF).

Wir sind Personen des öffentlichen Lebens. Ich habe nichts zu verstecken. „ David Raum

Der 35-fache Nationalspieler ist von dem positiven Effekt in der Außenwirkung überzeugt: "Es kommt vielleicht sogar sympathisch rüber, wie wir leben. Man kennt mich oft nur als verbissenen Fußballer auf dem Platz, aber abseits des Platzes bin ich ein angenehmer Typ, glaube ich, mit dem man eine coole Zeit haben kann. Die Leute freuen sich immer, Privates aus unserem Leben zu sehen." Generell sei das für einen Profi auch Imagepflege, "für uns und für mich".

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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