Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Österreich gegen Jordanien
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Spannung bei der WM 2026: Österreich spielt gegen Jordanien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 06:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 17.06., 06:00 Uhr
San Francisco Bay Area
Österreich
AUT
-:-
Jordanien
JOR
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Österreich
- 0
- Siege Jordanien
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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