Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Norwegen gegen Sénégal
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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen Sénégal in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 23.06.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 23.06., 02:00 Uhr
New York City
Norwegen
NOR
-:-
Sénégal
SEN
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Norwegen
- 0
- Siege Sénégal
- 1
- Torverhältnis
- 1 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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