Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Bosnien-Herzegowina gegen Katar

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Bosnien-Herzegowina spielt gegen Katar in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.