Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Bosnien-Herzegowina gegen Katar
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Spannung bei der WM 2026: Bosnien-Herzegowina spielt gegen Katar in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 24.06., 21:00 Uhr
Seattle
Bosnien-H.
BIH
-:-
Katar
QAT
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Bosnien-Herzegowina
- 0
- Siege Katar
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 1 : 3
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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