Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Neuseeland gegen Ägypten
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Spannung bei der WM 2026: Neuseeland spielt gegen Ägypten in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 22.06., 03:00 Uhr
Vancouver
Neuseeland
NZL
-:-
Ägypten
EGY
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege Neuseeland
- 0
- Siege Ägypten
- 2
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 1 : 3
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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