Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Neuseeland gegen Ägypten

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Neuseeland spielt gegen Ägypten in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.