Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Marokko gegen Haiti
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Spannung bei der WM 2026: Marokko spielt gegen Haiti in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 00:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 25.06., 00:00 Uhr
Atlanta
Marokko
MAR
-:-
Haiti
HAI
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Marokko
- 0
- Siege Haiti
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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