Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Niederlande gegen Japan

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt gegen Japan in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 14.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.