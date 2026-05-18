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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Niederlande gegen Japan

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Niederlande gegen Japan

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Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt gegen Japan in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 14.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

So, 14.06., 22:00 Uhr
Dallas
Niederlande
NED
Niederlande
-:-
Japan
Japan
JPN

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege Niederlande
    2
    Siege Japan
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    6 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker