Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Ecuador gegen Curaçao

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Curaçao in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.