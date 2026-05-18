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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Panama gegen England

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Panama gegen England

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Spannung bei der WM 2026: Panama spielt gegen England in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 27.06., 23:00 Uhr
New York City
Panama
PAN
Panama
-:-
England
England
ENG

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Panama
    0
    Siege England
    1
    Torverhältnis
    1 : 6
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker