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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Katar gegen Schweiz

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Katar gegen Schweiz

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Spannung bei der WM 2026: Katar spielt gegen Schweiz in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 13.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 13.06., 21:00 Uhr
San Francisco Bay Area
ZDF
Katar
QAT
Katar
-:-
Schweiz
Schweiz
SUI

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Katar
    1
    Siege Schweiz
    0
    Torverhältnis
    1 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker