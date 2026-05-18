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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Argentinien gegen Schweiz

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen die Schweiz

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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen die Schweiz in Kansas City. Anpfiff ist am 12.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
So, 12.07., 03:00 Uhr
Kansas City
Argentinien
ARG
Argentinien
-:-
Schweiz
Schweiz
SUI

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    7
    Siege Argentinien
    5
    Siege Schweiz
    0
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    15 : 3
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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