Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Argentinien gegen die Schweiz

08.07.2026 | 16:11 |

Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen die Schweiz in Kansas City. Anpfiff ist am 12.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.