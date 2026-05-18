Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen die Schweiz
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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen die Schweiz in Kansas City. Anpfiff ist am 12.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 12.07., 03:00 Uhr
Kansas City
Argentinien
ARG
-:-
Schweiz
SUI
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 7
- Siege Argentinien
- 5
- Siege Schweiz
- 0
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 15 : 3
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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