Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Norwegen gegen England

08.07.2026 | 15:50 |

Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen England in Miami. Anpfiff ist am 11.07.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.