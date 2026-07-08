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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Norwegen gegen England

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Norwegen gegen England

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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen England in Miami. Anpfiff ist am 11.07.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 11.07., 23:00 Uhr
Miami
Norwegen
NOR
Norwegen
-:-
England
England
ENG

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur dritten Viertelfinalpartie der WM 2026! In Miami treffen ab 23:00 Uhr MEZ Norwegen und England aufeinander.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    12
    Siege Norwegen
    2
    Siege England
    7
    Unentschieden
    3
    Torverhältnis
    7 : 28
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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