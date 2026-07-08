Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Norwegen gegen England
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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen England in Miami. Anpfiff ist am 11.07.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 11.07., 23:00 Uhr
Miami
Norwegen
NOR
-:-
England
ENG
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Viertelfinalpartie der WM 2026! In Miami treffen ab 23:00 Uhr MEZ Norwegen und England aufeinander.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 12
- Siege Norwegen
- 2
- Siege England
- 7
- Unentschieden
- 3
- Torverhältnis
- 7 : 28
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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