Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Spanien gegen Belgien
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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Belgien in Los Angeles. Anpfiff ist am 10.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 10.07., 21:00 Uhr
Los Angeles
Spanien
ESP
-:-
Belgien
BEL
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum innereuropäischen Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien. Der amtierende Europameister steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2010 wieder unter den letzten Acht eines WM-Turniers.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 23
- Siege Spanien
- 12
- Siege Belgien
- 5
- Unentschieden
- 6
- Torverhältnis
- 46 : 22
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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