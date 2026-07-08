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WM 2026 im Liveticker: Spanien gegen Belgien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Spanien gegen Belgien

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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Belgien in Los Angeles. Anpfiff ist am 10.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Viertelfinale - Spanien - Belgien

Im Viertelfinale der Fußball-WM 2026 trifft Spanien auf Belgien. Die Partie live im Stream. Spielbeginn: 21 Uhr.

10.07.2026
Fr, 10.07., 21:00 Uhr
Los Angeles
ZDF
Spanien
ESP
Spanien
-:-
Belgien
Belgien
BEL

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum innereuropäischen Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien. Der amtierende Europameister steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2010 wieder unter den letzten Acht eines WM-Turniers.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    23
    Siege Spanien
    12
    Siege Belgien
    5
    Unentschieden
    6
    Torverhältnis
    46 : 22
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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