  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Frankreich gegen Marokko

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Frankreich gegen Marokko

|

Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Marokko in Boston. Anpfiff ist am 09.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 09.07., 22:00 Uhr
Boston
Das Erste
Frankreich
FRA
Frankreich
-:-
Marokko
Marokko
MAR

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinale! Topfavorit Frankreich misst sich mit Marokko und damit mit einem der Geheimfavoriten auf die Gold-Trophäe!

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    6
    Siege Frankreich
    4
    Siege Marokko
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    12 : 4
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus