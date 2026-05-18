Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Frankreich gegen Marokko
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Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Marokko in Boston. Anpfiff ist am 09.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 09.07., 22:00 Uhr
Boston
Frankreich
FRA
-:-
Marokko
MAR
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinale! Topfavorit Frankreich misst sich mit Marokko und damit mit einem der Geheimfavoriten auf die Gold-Trophäe!
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 6
- Siege Frankreich
- 4
- Siege Marokko
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 12 : 4
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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