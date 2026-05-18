  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Niederlande gegen Schweden

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Niederlande gegen Schweden

|

Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt gegen Schweden in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 20.06., 19:00 Uhr
Houston
ZDF
Niederlande
NED
Niederlande
-:-
Schweden
Schweden
SWE

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    25
    Siege Niederlande
    11
    Siege Schweden
    8
    Unentschieden
    6
    Torverhältnis
    47 : 48
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker