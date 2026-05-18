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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Norwegen gegen Frankreich

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Norwegen gegen Frankreich

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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen Frankreich in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 26.06., 21:00 Uhr
Boston
ZDF
Norwegen
NOR
Norwegen
-:-
Frankreich
Frankreich
FRA

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    15
    Siege Norwegen
    4
    Siege Frankreich
    7
    Unentschieden
    4
    Torverhältnis
    15 : 22
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker