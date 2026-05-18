Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Norwegen gegen Frankreich
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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen Frankreich in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 26.06., 21:00 Uhr
Boston
Norwegen
NOR
-:-
Frankreich
FRA
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 15
- Siege Norwegen
- 4
- Siege Frankreich
- 7
- Unentschieden
- 4
- Torverhältnis
- 15 : 22
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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