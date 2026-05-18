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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Paraguay gegen Australien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Paraguay gegen Australien

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Spannung bei der WM 2026: Paraguay spielt gegen Australien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 04:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 26.06., 04:00 Uhr
San Francisco Bay Area
Paraguay
PAR
Paraguay
-:-
Australien
Australien
AUS

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    5
    Siege Paraguay
    0
    Siege Australien
    2
    Unentschieden
    3
    Torverhältnis
    2 : 4
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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    Fußball-WM: Spiele im Liveticker