Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Deutschland gegen Curaçao
|
Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt gegen Curaçao in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 14.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 14.06., 19:00 Uhr
Houston
Deutschland
GER
-:-
Curaçao
CUR
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Deutschland
- 0
- Siege Curaçao
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen