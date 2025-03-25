Sport
Fußball WM 2026: Gruppe A - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe A

In Gruppe A treffen Tschechien, Mexiko, Südafrika und Südkorea bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe A im Überblick.

Fußball-WM live: Gruppe A

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe A: Tschechien - Südafrika

  2. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Eröffnungsspiel Gruppe A: Mexiko - Südafrika

Spiele der Gruppe A im Liveticker

  1. mit Video1:19
    Im Liveticker: Mexiko gegen Südafrika
    11.06.26 | 21 Uhr
    Fußball-WM 2026
  2. mit Video1:19
    Im Liveticker: Südkorea gegen Tschechien
    12.06.26 | 4 Uhr
    Fußball-WM 2026
  3. mit Video1:19
    Im Liveticker: Tschechien gegen Südafrika
    18.06.26 | 18 Uhr
    Fußball-WM 2026
  4. mit Video1:19
    Im Liveticker: Mexiko gegen Südkorea
    19.06.26 | 3 Uhr
    Fußball-WM 2026
  5. mit Video1:19
    Im Liveticker: Tschechien gegen Mexiko
    25.06.26 | 3 Uhr
    Fußball-WM 2026
  6. mit Video1:19
    Im Liveticker: Südafrika gegen Südkorea
    25.06.26 | 3 Uhr
    Fußball-WM 2026
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

