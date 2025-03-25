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Fußball WM 2026: Gruppe F - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe F

In Gruppe F treffen Schweden, Niederlande, Japan und Tunesien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe F im Überblick.

Fußball-WM live: Gruppe F

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe F: Niederlande - Schweden

Spiele der Gruppe F im Liveticker

  1. mit Video1:42
    Im Liveticker: Niederlande gegen Japan
    14.06.26 | 22 Uhr
    Fußball-WM 2026
  2. mit Video1:42
    Im Liveticker: Schweden gegen Tunesien
    15.06.26 | 4 Uhr
    Fußball-WM 2026
  3. mit Video1:42
    Im Liveticker: Niederlande gegen Schweden
    20.06.26 | 19 Uhr
    Fußball-WM 2026
  4. mit Video1:42
    Im Liveticker: Tunesien gegen Japan
    21.06.26 | 6 Uhr
    Fußball-WM 2026
  5. mit Video1:42
    Im Liveticker: Tunesien gegen Niederlande
    26.06.26 | 1 Uhr
    Fußball-WM 2026
  6. mit Video1:42
    Im Liveticker: Japan gegen Schweden
    26.06.26 | 1 Uhr
    Fußball-WM 2026
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

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