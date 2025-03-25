Fußball WM 2026: Gruppe F - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe F
In Gruppe F treffen Schweden, Niederlande, Japan und Tunesien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe F im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe F
- Livestream
Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe F: Niederlande - Schweden
Spiele der Gruppe F im Liveticker
- mit Video1:42Im Liveticker: Niederlande gegen Japan14.06.26 | 22 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:42Im Liveticker: Schweden gegen Tunesien15.06.26 | 4 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:42Im Liveticker: Niederlande gegen Schweden20.06.26 | 19 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:42Im Liveticker: Tunesien gegen Japan21.06.26 | 6 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:42Im Liveticker: Tunesien gegen Niederlande26.06.26 | 1 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:42Im Liveticker: Japan gegen Schweden26.06.26 | 1 UhrFußball-WM 2026