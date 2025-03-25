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Fußball WM 2026: Gruppe K - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe K

In Gruppe K treffen die Demokratische Republik Kongo, Portugal, Usbekistan und Kolumbien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe K im Überblick.

Fußball-WM live: Gruppe K

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe K: Portugal - Kongo

Spiele der Gruppe K im Liveticker

  1. Im Liveticker: Portugal gegen DR KongoFußball-WM 2026
  2. Im Liveticker: Usbekistan gegen KolumbienFußball-WM 2026
  3. Im Liveticker: Portugal gegen UsbekistanFußball-WM 2026
  4. Im Liveticker: Kolumbien gegen DR KongoFußball-WM 2026
  5. Im Liveticker: Kolumbien gegen PortugalFußball-WM 2026
  6. Im Liveticker: DR Kongo gegen UsbekistanFußball-WM 2026
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

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