Fußball WM 2026: Gruppe K - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe K

In Gruppe K treffen die Demokratische Republik Kongo, Portugal, Usbekistan und Kolumbien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe K im Überblick.