Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kolumbien gegen Portugal
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Spannung bei der WM 2026: Kolumbien spielt gegen Portugal in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 01:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 28.06., 01:30 Uhr
Miami
Kolumbien
COL
-:-
Portugal
POR
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Kolumbien
|Kolumbien
|COL
|2
|2
|0
|0
|4:1
|3
|6
|2
|Portugal
|Portugal
|POR
|2
|1
|1
|0
|6:1
|5
|4
|3
|DR Kongo
|DR Kongo
|COD
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|4
|Usbekistan
|Usbekistan
|UZB
|2
|0
|0
|2
|1:8
|-7
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Kolumbien gegen Portugal! Kolumbien ist schon für das Sechzehntelfinale qualifiziert, Portugal kann den Südamerikanern allerdings noch den Gruppensieg streitig machen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Kolumbien
- 0
- Siege Portugal
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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