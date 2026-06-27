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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Kolumbien gegen Portugal

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kolumbien gegen Portugal

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Spannung bei der WM 2026: Kolumbien spielt gegen Portugal in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 01:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe K Kolumbien – Portugal

Kolumbien trifft am 3. Spieltag der Gruppe K in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Portugal um Cristiano Ronaldo. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 1:30 Uhr.

28.06.2026
So, 28.06., 01:30 Uhr
Miami
ZDF
Kolumbien
COL
Kolumbien
-:-
Portugal
Portugal
POR

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1KolumbienKolumbienKolumbienCOL22004:136
2PortugalPortugalPortugalPOR21106:154
3DR KongoDR KongoDR KongoCOD20111:2-11
4UsbekistanUsbekistanUsbekistanUZB20021:8-70
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Kolumbien gegen Portugal! Kolumbien ist schon für das Sechzehntelfinale qualifiziert, Portugal kann den Südamerikanern allerdings noch den Gruppensieg streitig machen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Kolumbien
    0
    Siege Portugal
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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