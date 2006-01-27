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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Neuseeland gegen Belgien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Neuseeland gegen Belgien

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Spannung bei der WM 2026: Neuseeland spielt gegen Belgien in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 27.06., 05:00 Uhr
Vancouver
Neuseeland
NZL
Neuseeland
-:-
Belgien
Belgien
BEL

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1ÄgyptenÄgyptenÄgyptenEGY21104:224
2IranIranIranIRN20202:202
3BelgienBelgienBelgienBEL20201:102
4NeuseelandNeuseelandNeuseelandNZL20113:5-21
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzilich willkommen zur Partie der Gruppe G zwischen Neuseeland und Belgien! Beide Teams stehen mit einem Sieg sicher in der ersten K.o.-Runde, eine Niederlage würde aber für beide das Aus bedeuten.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Neuseeland
    0
    Siege Belgien
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

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