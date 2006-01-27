Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Neuseeland gegen Belgien
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Spannung bei der WM 2026: Neuseeland spielt gegen Belgien in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 27.06., 05:00 Uhr
Vancouver
Neuseeland
NZL
-:-
Belgien
BEL
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Ägypten
|Ägypten
|EGY
|2
|1
|1
|0
|4:2
|2
|4
|2
|Iran
|Iran
|IRN
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|3
|Belgien
|Belgien
|BEL
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|4
|Neuseeland
|Neuseeland
|NZL
|2
|0
|1
|1
|3:5
|-2
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzilich willkommen zur Partie der Gruppe G zwischen Neuseeland und Belgien! Beide Teams stehen mit einem Sieg sicher in der ersten K.o.-Runde, eine Niederlage würde aber für beide das Aus bedeuten.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Neuseeland
- 0
- Siege Belgien
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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