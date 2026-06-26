90′ +10 Fazit:

So gewinnen am Ende die Türken dieses Gruppenspiel gegen die USA mit 3:2. Völlig unverdient ist das nicht. Die Männer vom Bosporus gerieten zwar ganz früh in Rückstand, steckten das aber schnell weg und schlugen rasch zurück. Das Team von Vincenzo Montella warf heute die zuletzt vermisste Effizienz in die Waagschale, traf auch mit dem zweiten Schuss ins Tor. An der Mehrzahl gewonnener Zweikämpfe wurde deutlich, dass die Türken dieses Spiel trotz des bereits feststehenden Ausscheidens unbedingt für sich entscheiden wollten. Der Ballbesitz war in etwa gleich verteilt. Allerdings wirkten die US-Amerikaner insgesamt aktiver, unternahmen vor 70.492 Zuschauern im SoFi Stadium in Inglewood deutlich mehr in Richtung Tor und hätten aufgrund ihrer Chancen nicht verlieren dürfen. Der späte Zeitpunkt des türkischen Siegtreffers war natürlich unglücklich für Team USA, den Gruppensieg aber hatte man ja bereits vor der Partie sicher.

90′ +10 Spielende

90′ +8 Tooor für die Türkei, 3:2 durch Kaan Ayhan

Nach einem Einwurf zeigt Arda Güler noch einen feinen Trick, leitet so die letzte Chance ein. Aus dem rechten Halbfeld segelt eine Flanke links in die Box. Dort hat Can Uzun etwas Platz, kann den Ball annehmen und spielt dann flach in den Torraum. Die Hereingabe wird leicht abgefälscht. Kaan Ayhan reagiert gut und bugsiert das Spielgerät aus kurzer Distanz in die Maschen.

90′ +5 Dann keimt noch einmal Hoffnung auf unter den Zuschauern. Doch der glücklose Ricardo Pepi wird halblinks in der Box beim Schussversuch abgeblockt.

90′ +3 Damit sind jeweils fünf Spielerwechsel vorgenommen. Auston Trusty quält sich über die letzten Minuten, muss durchhalten.

90′ +2 Einwechslung bei Türkei: İrfan Kahveci

90′ +2 Auswechslung bei Türkei: Barış Yılmaz

90′ +1 Einwechslung bei Türkei: Mert Müldür

90′ +1 Auswechslung bei Türkei: Oğuz Aydın

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90′ Auston Trusty liegt mit Schmerzen am Boden, ist mit dem linken Fuß umgeknickt. Ricardo Pepi steht daneben und deutet an, dass gewechselt werden müsste. Das aber geht beim Team USA nur noch im Falle einer Kopfverletzung. Ansonsten sind die fünf Wechsel durch.

89′ Arda Güler schickt Barış Yılmaz rechts in den Sechzehner, der wird dort von Auston Trusty bedrängt und hat Mühe, die Balance zu halten. So kommt kein kontrollierter Torschuss heraus.

88′ Einwechslung bei Türkei: Kaan Ayhan

88′ Auswechslung bei Türkei: Orkun Kökçü

86′ Nun wird noch Weston McKennie durch Malik Tillman ersetzt. Damit schöpft Mauricio Pochettino sein Wechselkontingent restlos aus.

86′ Einwechslung bei USA: Malik Tillman

86′ Auswechslung bei USA: Weston McKennie

84′ Einwechslung bei Türkei: Can Uzun

84′ Auswechslung bei Türkei: Kenan Yıldız

84′ Einwechslung bei Türkei: Çağlar Söyüncü

84′ Auswechslung bei Türkei: Zeki Çelik

81′ Verstärkt deuten die Türken an, dass dies noch eine richtig prickelnde Schlussphase werden kann.

79′ Türkische Aktionen kommen momentan eher sporadisch. Kenan Yıldız bringt im Sechzehner einen Linkschuss an, verfehlt damit allerdings das Ziel.

79′ Aktuell zeigen die US-Boys das größere Interesse an drei Punkten. Den Türken fehlt es etwas an Zielstrebigkeit, die haben seit Wiederbeginn erst einen Torschuss abgefeuert.

77′ Halbrechts in Strafraumnähe nimmt Christian Pulišić mit dem linken Fuß Maß und schießt haarscharf am linken Pfosten vorbei.

77′ Einwechslung bei USA: Alex Freeman

77′ Auswechslung bei USA: Joe Scally

77′ Einwechslung bei USA: Alejandro Zendejas

77′ Auswechslung bei USA: Brenden Aaronson

76′ Einwechslung bei USA: Sergiño Dest

76′ Auswechslung bei USA: Gio Reyna

72′ Doch auch die Türken sind mit dieser Partie noch lange nicht fertig. An der linken Strafraumbegrenzung zeigt Kenan Yıldız einen Schlenker, visiert dann das lange Eck an. Doch der Rechtsschuss fliegt vorbei.

69′ Dann rollt der Ball wieder im SoFi Stadium.

68′ Mit diesem Remis ist die Partie gut bewertet - zumindest was die optischen Eindrücke betrifft. Schauen wir genauer auf die Zahlen, so offenbaren sich uns 15:5 Torschüsse und 59 Prozent Ballbesitz zugunsten der USA.

66′ Dann bittet Schiedsrichter Mustapha Ghorbal die Akteure zur Trinkpause. Das bietet den Trainern Gelegenheit, nachzujustieren. Und da gibt es durchaus etwas zu tun.

65′ Weiter geben die US-Boys den Ton an. Jetzt kommt Weston McKennie in der Box zum Kopfball und setzt diesen links daneben.

63′ Oğurcan Çakır und der Pfosten! Erneut sucht Christian Pulišić im Sechzehner mit dem linken Fuß den Abschluss. Bei dem abgefälschten Ball streckt sich Uğurcan Çakır nach Kräften und lenkt das Ding mit den Fingerspitzen an den linken Pfosten.

62′ Plötzlich bietet sich Platz. Christian Pulišić stürmt über links in den Sechzehner, scheitert aus ungünstigem Winkel an Uğurcan Çakır. Beim Nachschuss erwischt Brenden Aaronson die Kugel nicht sauber.

60′ Dennoch sorgt das Unentschieden derzeit dafür, dass beiderseits etwas vorsichtiger zu Werke gegangen wird. Schließlich könnte das nächste Tor entscheidende Wirkung haben.

58′ Schon im Vorfeld des ersten Wechsels in dieser Partie brandete mehrfach Jubel auf. Das passiert nun auch, als Christian Pulišić den Rasen betritt. Für Timothy Weah bedeutet das Feierabend.

58′ Einwechslung bei USA: Christian Pulišić

58′ Auswechslung bei USA: Timothy Weah

55′ Das Unentschieden nehmen beide gerade zum Anlass, sich etwas zu neutralisieren.

53′ Barış Yılmaz hatte in der ersten Hälfte ganze sechs Ballaktionen. Eine davon aber war die Vorlage zum ersten türkischen Treffer, ein weiterer war das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1.

51′ Im Anschluss nehmen nun auch die Türken wieder etwas am Spiel teil, der Weg zum gegnerischen Tor ist für die Männer von Vincenzo Montella momentan doch recht weit.

49′ Tooor für die USA, 2:2 durch Sebastian Berhalter

Über einen Einwurf gelangen die US-Boys in den Sechzehner. Der Ball springt dann an die Strafraumgrenze zu Sebastian Berhalter. Der haut mit dem rechten Fuß aus halblinker Position drauf. Die Kugel findet einen Weg durch ein Pulk von Spielern. Insbesondere Weston McKennie springt da artistisch aus dem Weg. Somit trifft der 25-Jährige zum zweiten Mal für Team USA.

48′ Mit Wiederbeginn arbeiten die US-Amerikaner daran, den Rückstand wettzumachen. Das Spiel läuft derzeit nur in eine Richtung. Die nächste Ecke wird kurz ausgeführt. Aus der zweiten Reihe zieht dann Gio Reyna ab. Den abgefälschten Schuss wehrt Uğurcan Çakır ab.

46′ Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +7 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt die Türkei in diesem Spiel der Gruppe D gegen die USA mit 2:1. Dabei waren die Nordamerikaner ganz früh in Führung gegangen. Doch die Türken haben hier heute gar nichts mehr zu verlieren, steckten den Rückschlag daher gut weg und fanden alsbald eine Antwort. In der Folge zeigten die Jungs von Vincenzo Montella, dass sie bei dieser WM durchaus eine gute Rolle hätten spielen können. Nun aber reicht es allenfalls noch für einen sauberen Abschied. Die US-Boys liegen inzwischen also zurück, blieben in ihrem Selbstvertrauen aber unerschütterlich und hatten weiterhin gute Phasen. Die offene Partie verspricht auch in der zweiten Hälfte gute Unterhaltung.

45′ +7 Ende 1. Halbzeit

45′ +5 Die Schlussphase der ersten Hälfte gestalten die WM-Gastgeber sehr aktiv, drücken dem Spiel ihren Stempel auf.

45′ +3 Über Standards erzeugen die US-Boys immer wieder Gefahr. Erneut fliegt eine Ecke von Sebastian Berhalter herein. Auston Trusty schraubt sich zum Kopfball in die Höhe und setzt diesen knapp drüber.

45′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

45′ Doch dann setzt Weston McKennie ein Ausrufezeichen. Der heutige US-Kapitän haut aus der zweiten Reihe drauf. Der mächtige Rechtsschuss wir von Uğurcan Çakır pariert.

43′ In der Folge bleiben die Türken aktiver, auch wenn die Abschlussversuche derzeit nicht durchkommen. So haben die Männer vom Bosporus die Angelegenheit recht gut im Griff.

41′ Insofern hofft man kurz darauf auf eine Ecke. Sebastian Berhalter schreitet auf rechts zur Tat, beschwört mit seiner Hereingabe aber keine Gefahr herauf.

38′ Seit dem zweiten Gegentreffer kommt vom Team USA nicht mehr so viel. Der Weg zum Tor scheint momentan recht weit zu sein. Offensiv tut sich also nicht viel.

35′ Und mit den Erfolgserlebnissen kommt das Selbstvertrauen, die Türken zeigen Spielfreude. Man scheint also einen vernünftigen Turnierabschluss hinzubekommen.

33′ Bisher während des Turnier haben die Türken mit ihren zahlreichen Schüssen gar nichts getroffen. Heute kam es gerade mal zu zwei Abschlüssen. Und beide Schüsse waren tatsächlich drin. Hätte man immer auch nur annähernd eine derartige Effizienz an den Tag gelegt, dann würde man heute noch ums Weiterkommen spielen.

31′ Tooor für die Türkei, 2:1 durch Barış Yılmaz

Arda Güler schickt auf der linken Seite Eren Elmalı in den Sechzehner. Fast von der Grundlinie sieht dieser den Ball zurück in die Mitte. Dort taucht Orkun Kökçü auf und bugsiert die Kugel mit dem rechten Fuß in Richtung Tor. Barış Yılmaz fälscht noch leicht ins rechte Eck ab und wird von der FIFA als Torschütze gewertet.

29′ In dieser Phase sind die US-Boys wieder am Drücker. Am Torraum wird nach einer Ecke von Sebastian Berhalter entschlossen nachgesetzt. Erst kommt Ricardo Pepi zum Kopfball. Dieser prallt an Eren Elmalı ab und landet bei Mark McKenzie. Der netzt ein, darf sich aber nicht lange freuen, denn die Fahne geht nach oben. Abseits!

26′ Jetzt wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen.

25′ Nach dem Blitzstart der USA und der frühen Führung hat sich die Türkei rasch erholt, der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Und so spielt der Gruppenletzte hier munter mit.

23′ Dann bittet der Unparteiische alle Beteiligten zur Erfrischungspause.

21′ Nach wie vor verzeichnen die US-Amerikaner mehr Ballbesitz - in der Summe 60 Prozent. Dafür haben die Türken in den Zweikämpfen mehr zu bieten.

19′ Gelbe Karte für Sebastian Berhalter (USA)

Heftig steigt Sebastian Berhalter innen auf den rechten Knöchel von Salih Özcan und verdient sich die erste Gelbe Karte dieser Partie.

16′ Spätestens jetzt haben wir ein völlig offenes Spiel. Beide Mannschaften sind gewillt, etwas auf die Beine zu stellen. Das macht die Sache abwechslungsreich.

13′ Dann melden sich die US-Amerikaner wieder zu Wort. Rechts in der Box kommt Brenden Aaronson zum Rechtsschuss. Der Ball fliegt aufs Tor und wird von Uğurcan Çakır pariert.

10′ Tooor für die Türkei, 1:1 durch Arda Güler

Dann bringen die Türken mal Zug rein, schaffen es erstmals in die Box. Nach einem feinen Zusammenspiel mit Barış Yılmaz taucht Arda Güler vollkommen frei vor Matt Turner auf und schießt aus etwa sechs Metern mit dem linken Fuß überlegt rechts am Keeper vorbei ins Tor. Das ist der erste türkische Treffer bei diesem Turnier und der erste türkische Torschuss in diesem Spiel.

7′ Das türkische Bemühen ist unübersehbar, doch den Sechzehner erreicht man bislang nicht. Entsprechend kommt es auch nicht zu einem Torabschluss.

5′ Bis zum Tor hatte die Türkei noch gar nicht am Spiel teilgenommen. Erst jetzt berappelt man sich ein wenig und versucht, etwas zu dieser Partie beizutragen.

3′ Tooor für die USA, 0:1 durch Auston Trusty

Bereits die erste Ecke hat eben für Unruhe im türkischen Strafraum gesorgt. Das tut dann auch die zweite von der anderen Seite. Sebastian Berhalter flankt hoch von links. Nahe dem rechten Torraumeck steht Auston Trusty frei, nimmt den Ball sauber an und wuchtet seinen Linksschuss in die Maschen. Der Abwehrspieler trifft erstmals im Nationaltrikot.

1′ Umgehend übernehmen die US-Boys das Kommando, greifen über rechts an und gelangen in den Sechzehner. Der Rechtsschuss von Gio Reyna bleibt hängen.

1′ Soeben gibt Schiedsrichter Mustapha Ghorbal aus Algerien die Partie frei. Team USA stößt an.

1′ Spielbeginn

Zum sechsten Mal treffen diese beiden A-Nationalmannschaften aufeinander. Nach dem 1:1 im ersten Aufeinandertreffen 1991 in İstanbul endeten alle weiteren Partien 2:1. Das einzige Pflichtspiel ging beim Confederations Cup 2003 in Frankreich an die Türken. Danach siegten die US-Boys 2010 und 2014 zu Hause. Das letzte Duell gab es vor gut einem Jahr in East Hartford. Und da hatten die Türkei die Nase wieder vorn.

Bei der Mannschaft des Co-Gastgebers steht Schonung für die Stammkräfte auf dem Programm. Zudem darf sich die zweite Garde über Einsätze freuen. Dennoch will man den Zuschauern im SoFi Stadium in Inglewood, welches während der WM unter der Bezeichnung Los Angeles Stadium läuft, idealerweise einen weiteren Sieg bescheren, um am kommenden Donnerstag in Santa Clara das Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit ungebrochenem Selbstvertrauen angehen zu können. Mal sehen, ob dieser Spagat gelingt.

Für die Türken geht es also nur noch darum, sich anständig von ihrer dritten WM zu verabschieden. Dabei hatte man sich bei der Rückkehr auf die Weltbühne des Fußballs 24 Jahre nach dem 3. Platz in Japan und Südkorea eine Menge ausgerechnet. Mancher nannte die Türkei einen Geheimfavoriten. Doch letztlich ist den Männern von Vincenzo Montella noch nicht einmal ein Tor gelungen. Zumindest dieser Makel soll heute noch getilgt werden.

Grund für die zahlreichen personellen Wechsel ist natürlich die Situation in der Gruppe D. Nach den Siegen gegen Paraguay (4:1) und Australien (2:0) stand Team USA vorzeitig als Gruppensieger fest. Dagegen hat die Türkei ihre Partien gegen die genannten Gegner 0:1 und 0:2 verloren, besitzt keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Auf die Gruppenkonstellation hat unsere Begegnung also gar keinen Einfluss. Die offenen Fragen werden im Parallelspiel geklärt.

Im Vergleich zur 0:1-Pleite vor sechs Tagen gegen Paraguay mischt Vincenzo Montella ordentlich durch. Mit Torwart Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Arda Güler und Kenan Yıldız verbleiben lediglich vier Spieler in der türkischen Startelf. Auf US-amerikanischer Seite nimmt Mauricio Pochettino nach dem 2:0 gegen Australien beinahe eine Totalrotation vor. Hier bleiben mit Weston McKennie und Ricardo Pepi nur zwei Akteure in der Anfangsformation. Cristian Roldán fehlt aufgrund einer Muskelverletzung im Kader.