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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sénégal gegen Irak

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sénégal gegen Irak

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Spannung bei der WM 2026: Sénégal spielt gegen Irak in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 26.06., 21:00 Uhr
Toronto
Sénégal
SEN
Senegal
-:-
Irak
Irak
IRQ

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1FrankreichFrankreichFrankreichFRA22006:156
2NorwegenNorwegenNorwegenNOR22007:346
3SenegalSénégalSénégalSEN20023:6-30
4IrakIrakIrakIRQ20021:7-60
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Herzlich willkommen zur Partie der bisher punktlosen Teams in der Gruppe I zwischen dem Senegal und dem Irak! Nur ein Sieg - und zwar am besten ein hoher - hält für beide Teams die Chance auf's Sechzehntelfinale am Leben.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sénégal
    0
    Siege Irak
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

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    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026