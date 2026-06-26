Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sénégal gegen Irak
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Spannung bei der WM 2026: Sénégal spielt gegen Irak in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 26.06., 21:00 Uhr
Toronto
Sénégal
SEN
-:-
Irak
IRQ
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Frankreich
|Frankreich
|FRA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|5
|6
|2
|Norwegen
|Norwegen
|NOR
|2
|2
|0
|0
|7:3
|4
|6
|3
|Sénégal
|Sénégal
|SEN
|2
|0
|0
|2
|3:6
|-3
|0
|4
|Irak
|Irak
|IRQ
|2
|0
|0
|2
|1:7
|-6
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Herzlich willkommen zur Partie der bisher punktlosen Teams in der Gruppe I zwischen dem Senegal und dem Irak! Nur ein Sieg - und zwar am besten ein hoher - hält für beide Teams die Chance auf's Sechzehntelfinale am Leben.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sénégal
- 0
- Siege Irak
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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