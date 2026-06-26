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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Uruguay gegen Spanien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Uruguay gegen Spanien

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Spannung bei der WM 2026: Uruguay spielt gegen Spanien in Guadalajara (Guadalajara-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 27.06., 02:00 Uhr
Guadalajara
Uruguay
URU
Uruguay
-:-
Spanien
Spanien
ESP

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1SpanienSpanienSpanienESP21104:044
2UruguayUruguayUruguayURU20203:302
3Kap VerdeKap VerdeKap VerdeCPV20202:202
4Saudi-ArabienSaudi-ArabienSaudi-ArabienKSA20111:5-41
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Duell der beiden Ex-Weltmeister Uruguay und Spanien in der Gruppe H! In Guadalajara rollt der Ball ab 02:00 Uhr MEZ.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    10
    Siege Uruguay
    0
    Siege Spanien
    5
    Unentschieden
    5
    Torverhältnis
    8 : 16
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026