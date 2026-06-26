Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Uruguay gegen Spanien

26.06.2026 | 23:00 |

Spannung bei der WM 2026: Uruguay spielt gegen Spanien in Guadalajara (Guadalajara-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.