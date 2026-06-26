Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Uruguay gegen Spanien
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Spannung bei der WM 2026: Uruguay spielt gegen Spanien in Guadalajara (Guadalajara-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 27.06., 02:00 Uhr
Guadalajara
Uruguay
URU
-:-
Spanien
ESP
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Spanien
|Spanien
|ESP
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|4
|2
|Uruguay
|Uruguay
|URU
|2
|0
|2
|0
|3:3
|0
|2
|3
|Kap Verde
|Kap Verde
|CPV
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|4
|Saudi-Arabien
|Saudi-Arabien
|KSA
|2
|0
|1
|1
|1:5
|-4
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Duell der beiden Ex-Weltmeister Uruguay und Spanien in der Gruppe H! In Guadalajara rollt der Ball ab 02:00 Uhr MEZ.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 10
- Siege Uruguay
- 0
- Siege Spanien
- 5
- Unentschieden
- 5
- Torverhältnis
- 8 : 16
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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