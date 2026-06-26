Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Paraguay gegen Australien
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Spannung bei der WM 2026: Paraguay spielt gegen Australien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 26.06., 04:00 Uhr
San Francisco Bay Area
Paraguay
PAR
-:-
Australien
AUS
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|USA
|USA
|USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|5
|6
|2
|Australien
|Australien
|AUS
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3
|Paraguay
|Paraguay
|PAR
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|4
|Türkei
|Türkei
|TUR
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum direkten Duell um Rang 2 in Gruppe D zwischen Paraguay und Australien. Der Sieger geht direkt ins 16tel-Finale, der Verlierer muss auf einen Platz unter den besten Dritten hoffen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 5
- Siege Paraguay
- 0
- Siege Australien
- 2
- Unentschieden
- 3
- Torverhältnis
- 2 : 4
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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