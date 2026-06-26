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WM 2026 im Liveticker: Türkei gegen USA

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Türkei gegen USA

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Spannung bei der WM 2026: Türkei spielt gegen USA in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 26.06., 04:00 Uhr
Los Angeles
Türkei
TUR
Türkei
-:-
USA
USA
USA

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1USAUSAUSAUSA22006:156
2AustralienAustralienAustralienAUS21012:203
3ParaguayParaguayParaguayPAR21012:4-23
4TürkeiTürkeiTürkeiTUR20020:3-30
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum besseren Testspiel zwischen der Türkei und den USA! Für beide Teams geht es um nichts mehr - die Türken stehen als Tabllenschlusslicht fest, die USA kann nicht mehr vom Spitzenplatz verdrängt werden.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    5
    Siege Türkei
    2
    Siege USA
    2
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    7 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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