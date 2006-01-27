  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Ägypten gegen Iran

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Ägypten gegen Iran

|

Spannung bei der WM 2026: Ägypten spielt gegen Iran in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 27.06., 05:00 Uhr
Seattle
Ägypten
EGY
Ägypten
-:-
Iran
Iran
IRN

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1ÄgyptenÄgyptenÄgyptenEGY21104:224
2IranIranIranIRN20202:202
3BelgienBelgienBelgienBEL20201:102
4NeuseelandNeuseelandNeuseelandNZL20113:5-21
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Herzlich willkommen zum letzten Gruppenspieltag in der Gruppe G! Ägypten, das einzige Team in der Gruppe, das bereits ein Spiel gewinnen konnte, trifft als Tabellenführer auf den Zweitplatzierten Iran.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Ägypten
    0
    Siege Iran
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026