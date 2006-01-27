Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Ägypten gegen Iran
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Spannung bei der WM 2026: Ägypten spielt gegen Iran in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 27.06., 05:00 Uhr
Seattle
Ägypten
EGY
-:-
Iran
IRN
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Ägypten
|Ägypten
|EGY
|2
|1
|1
|0
|4:2
|2
|4
|2
|Iran
|Iran
|IRN
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|3
|Belgien
|Belgien
|BEL
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|4
|Neuseeland
|Neuseeland
|NZL
|2
|0
|1
|1
|3:5
|-2
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Herzlich willkommen zum letzten Gruppenspieltag in der Gruppe G! Ägypten, das einzige Team in der Gruppe, das bereits ein Spiel gewinnen konnte, trifft als Tabellenführer auf den Zweitplatzierten Iran.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Ägypten
- 0
- Siege Iran
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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