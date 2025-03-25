Fußball WM 2026: Gruppe L - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe L
In Gruppe L treffen England, Kroatien, Ghana und Panama bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe L im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe L
- Livestream
Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe L: England - Kroatien
Spiele der Gruppe L im Liveticker
- Im Liveticker: England gegen KroatienFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Ghana gegen PanamaFußball-WM 2026
- Im Liveticker: England gegen GhanaFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Panama gegen KroatienFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Panama gegen EnglandFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Kroatien gegen GhanaFußball-WM 2026
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