Fußball WM 2026: Gruppe I - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe I
In Gruppe I treffen Irak, Frankreich, Senegal und Norwegen bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe I im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe I
- Livestream
Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe I: Norwegen - Frankreich
Spiele der Gruppe I im Liveticker
- mit Video2:11Im Liveticker: Frankreich gegen SénégalFußball-WM 2026
- mit Video2:11Im Liveticker: Irak gegen NorwegenFußball-WM 2026
- mit Video2:11Im Liveticker: Frankreich gegen IrakFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Norwegen gegen SénégalFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Norwegen gegen FrankreichFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Sénégal gegen IrakFußball-WM 2026
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