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Fußball WM 2026: Gruppe I - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe I

In Gruppe I treffen Irak, Frankreich, Senegal und Norwegen bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe I im Überblick.

Fußball-WM live: Gruppe I

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe I: Norwegen - Frankreich

Spiele der Gruppe I im Liveticker

  1. mit Video2:11
    Im Liveticker: Frankreich gegen SénégalFußball-WM 2026
  2. mit Video2:11
    Im Liveticker: Irak gegen NorwegenFußball-WM 2026
  3. mit Video2:11
    Im Liveticker: Frankreich gegen IrakFußball-WM 2026
  4. Im Liveticker: Norwegen gegen SénégalFußball-WM 2026
  5. Im Liveticker: Norwegen gegen FrankreichFußball-WM 2026
  6. Im Liveticker: Sénégal gegen IrakFußball-WM 2026
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

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