Fußball WM 2026: Gruppe I - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe I

In Gruppe I treffen Irak, Frankreich, Senegal und Norwegen bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe I im Überblick.