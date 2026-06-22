Sport | Fußball-WM :Österreich wehrt sich, aber Messi historisch
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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen Sénégal in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 23.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Frankreich
|Frankreich
|FRA
|2
|2
|0
|0
|4:1
|3
|6
|2
|Norwegen
|Norwegen
|NOR
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
|3
|Sénégal
|Sénégal
|SEN
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|4
|Irak
|Irak
|IRQ
|2
|0
|0
|2
|1:5
|-4
|0