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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Norwegen gegen Sénégal

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Norwegen gegen Sénégal

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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen Sénégal in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 23.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Di, 23.06., 02:00 Uhr
New York City
Norwegen
NOR
Norwegen
-:-
Senegal
Sénégal
SEN

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1FrankreichFrankreichFrankreichFRA22004:136
2NorwegenNorwegenNorwegenNOR11004:133
3SenegalSénégalSénégalSEN10011:3-20
4IrakIrakIrakIRQ20021:5-40
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Herzlich willkommen im New-York-New-Jersey-Stadion, in dem ab 02:00 Uhr MEZ der Ball zum jeweils zweiten Gruppenspiel von Norwegen und dem Senegal rollt.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Norwegen
    0
    Siege Sénégal
    1
    Torverhältnis
    1 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026