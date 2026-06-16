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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Frankreich gegen Sénégal

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Frankreich gegen Sénégal

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Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Sénégal in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 16.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Di, 16.06., 21:00 Uhr
New York City
Frankreich
FRA
Frankreich
-:-
Senegal
Sénégal
SEN

Liveticker

19:56
Mit Frankreich startet ein weiterer Topfavorit auf den Weltmeistertitel heute Abend ins Turnier. Das Nationalteam unter dem scheidenden Trainer Didier Deschamps möchte in diesem Jahr nach dem dritten Titel greifen und gehört zum engsten Favoritenkreis. Überraschend kommt das nicht, denn der Kader der Les Bleus ist gespickt mit Weltklassespielern. Die Équipe Tricolore hat von allen antretenden Teams den höchsten Kadermarktwert und eine Offensive, die zwei Weltmeisterteams stellen könnte. Somit erhöht sich natürlich auch der Druck für die Franzosen. Nach dem WM-Erfolg 2018 und der schmerzhaften Niederlage im Finale 2022, welches erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, wäre alles andere als ein Finaleinzug eine Enttäuschung aus Sicht der Franzosen. Dass Favoriten bei diesem Turnier jedoch patzen können, haben die letzten Tage bewiesen. Zudem hat das Starensemble aus Frankreich eine tückische Gruppe erwischt. Senegal und Norwegen könnten zu Überraschungsteams werden und mit Frankreich der nächste Topfavorit ins Taumeln geraten.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kracher dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Denn ab 21:00 Uhr eröffnet der Mitfavorit Frankreich gegen Senegal die Gruppe I. In New Jersey treffen beide Teams aufeinander und pünktlich vor dem Anpfiff beginnt der Liveticker zu dieser Begegnung.

Aufstellung

Aufstellung

17
Saliba
4
Upamecano
8
Tchouaméni
14
Rabiot
11
Olise
7
Dembélé
16
Maignan
5
Koundé
19
Hernández
20
Doué
10
Mbappé
16
Mendy
15
Diatta
3
Koulibaly
19
Niakhaté
25
Diouf
8
Camara
5
Gueye
26
Gueye
18
Sarr
11
Jackson
10
Mané
Frankreich
Ersatzbank
23
Risser
1
Samba
3
Digne
2
Gusto
21
Hernández
15
Konaté
26
Lacroix
25
Akliouche
24
Cherki
13
Kanté
6
Koné
18
Zaïre-Emery
12
Barcola
22
Mateta
9
Thuram
Trainer
Deschamps
Senegal
Ersatzbank
23
Diaw
1
Diouf
14
Jakobs
24
Mendy
2
Sarr
4
Seck
6
Ciss
21
Diarra
22
Ndiaye
17
Sarr
7
Assane Diao
9
Dieng
20
Mbaye
12
Ndiaye
13
Ndiaye
Trainer
Thiaw

Frankreich
Frankreich

16
Mike Maignan
4
Dayot Upamecano
5
Jules Koundé
17
William Saliba
19
Théo Hernández
8
Aurélien Tchouaméni
14
Adrien Rabiot
7
Ousmane Dembélé
10
Kylian Mbappé
11
Michael Olise
20
Désiré Doué

Senegal
Sénégal

16
Edouard Mendy
3
Kalidou Koulibaly
15
Krépin Diatta
19
Moussa Niakhaté
25
El Hadji Diouf
5
Idrissa Gueye
8
Lamine Camara
26
Pape Gueye
10
Sadio Mané
11
Nicolas Jackson
18
Ismaïla Sarr

Reservespieler

23
Robin Risser
1
Brice Samba
3
Lucas Digne
2
Malo Gusto
21
Lucas Hernández
15
Ibrahima Konaté
26
Maxence Lacroix
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
13
N'Golo Kanté
6
Manu Koné
18
Warren Zaïre-Emery
12
Bradley Barcola
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram

Reservespieler

23
Mory Diaw
1
Yehvann Diouf
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
6
Pathé Ciss
21
Habib Diarra
22
Bara Ndiaye
17
Pape Sarr
7
Assane Diao
9
Bamba Dieng
20
Ibrahim Mbaye
12
Cherif Ndiaye
13
Iliman Ndiaye

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Frankreich
    0
    Siege Sénégal
    1
    Torverhältnis
    0 : 1
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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