Mit Frankreich startet ein weiterer Topfavorit auf den Weltmeistertitel heute Abend ins Turnier. Das Nationalteam unter dem scheidenden Trainer Didier Deschamps möchte in diesem Jahr nach dem dritten Titel greifen und gehört zum engsten Favoritenkreis. Überraschend kommt das nicht, denn der Kader der Les Bleus ist gespickt mit Weltklassespielern. Die Équipe Tricolore hat von allen antretenden Teams den höchsten Kadermarktwert und eine Offensive, die zwei Weltmeisterteams stellen könnte. Somit erhöht sich natürlich auch der Druck für die Franzosen. Nach dem WM-Erfolg 2018 und der schmerzhaften Niederlage im Finale 2022, welches erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, wäre alles andere als ein Finaleinzug eine Enttäuschung aus Sicht der Franzosen. Dass Favoriten bei diesem Turnier jedoch patzen können, haben die letzten Tage bewiesen. Zudem hat das Starensemble aus Frankreich eine tückische Gruppe erwischt. Senegal und Norwegen könnten zu Überraschungsteams werden und mit Frankreich der nächste Topfavorit ins Taumeln geraten.