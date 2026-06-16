Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Frankreich gegen Sénégal
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Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Sénégal in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 16.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 16.06., 21:00 Uhr
New York City
Frankreich
FRA
-:-
Sénégal
SEN
Liveticker
19:56
Mit Frankreich startet ein weiterer Topfavorit auf den Weltmeistertitel heute Abend ins Turnier. Das Nationalteam unter dem scheidenden Trainer Didier Deschamps möchte in diesem Jahr nach dem dritten Titel greifen und gehört zum engsten Favoritenkreis. Überraschend kommt das nicht, denn der Kader der Les Bleus ist gespickt mit Weltklassespielern. Die Équipe Tricolore hat von allen antretenden Teams den höchsten Kadermarktwert und eine Offensive, die zwei Weltmeisterteams stellen könnte. Somit erhöht sich natürlich auch der Druck für die Franzosen. Nach dem WM-Erfolg 2018 und der schmerzhaften Niederlage im Finale 2022, welches erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, wäre alles andere als ein Finaleinzug eine Enttäuschung aus Sicht der Franzosen. Dass Favoriten bei diesem Turnier jedoch patzen können, haben die letzten Tage bewiesen. Zudem hat das Starensemble aus Frankreich eine tückische Gruppe erwischt. Senegal und Norwegen könnten zu Überraschungsteams werden und mit Frankreich der nächste Topfavorit ins Taumeln geraten.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kracher dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Denn ab 21:00 Uhr eröffnet der Mitfavorit Frankreich gegen Senegal die Gruppe I. In New Jersey treffen beide Teams aufeinander und pünktlich vor dem Anpfiff beginnt der Liveticker zu dieser Begegnung.
Aufstellung
Aufstellung
Ersatzbank
Trainer
Deschamps
Deschamps
Ersatzbank
Trainer
Thiaw
Thiaw
Frankreich
Sénégal
Reservespieler
Reservespieler
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Frankreich
- 0
- Siege Sénégal
- 1
- Torverhältnis
- 0 : 1
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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