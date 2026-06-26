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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Norwegen gegen Frankreich

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Norwegen gegen Frankreich

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Spannung bei der WM 2026: Norwegen spielt gegen Frankreich in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe I Norwegen – Frankreich

Norwegen um Erling Haaland trifft am 3. Spieltag der Gruppe I in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf den Weltmeister von 2018 Frankreich. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.

26.06.2026
Fr, 26.06., 21:00 Uhr
Boston
ZDF
Norwegen
NOR
Norwegen
-:-
Frankreich
Frankreich
FRA

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1FrankreichFrankreichFrankreichFRA22006:156
2NorwegenNorwegenNorwegenNOR22007:346
3SenegalSénégalSénégalSEN20023:6-30
4IrakIrakIrakIRQ20021:7-60
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Einen schönen guten Abend zum Endspiel in der Gruppe I um den Gruppensieg zwischen Norwegen und Frankreich! Anstoß im Boston-Stadion ist um 21:00 Uhr MEZ.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    15
    Siege Norwegen
    4
    Siege Frankreich
    7
    Unentschieden
    4
    Torverhältnis
    15 : 22
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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