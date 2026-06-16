3′ Norwegens Aufbau wird früh gestört und dadurch tut sich das Mittelfeld um Kapitän Ødegaard in den ersten Minuten schwer nach vorne zu spielen.

1′ Der Irak stößt an und schlägt den Anstoß nahe der norwegischen Eckfahne ins Seitenaus, um direkt vorne zuzustellen.

1′ Spielbeginn

Das Stadion in Boston ist ganz gut gefüllt und die Anhänger aus Norwegen scheinen deutlich in der Überzahl zu sein. Die Teams haben den Platz betreten und beide Nationalhymnen werden abgespielt.

Auch Norwegen hat sich sehr lange nicht bei einer WM präsentieren dürfen : Satte 28 Jahre musste das skandinavische Land warten ehe wieder eine starke Generation auf dem Platz steht. Mit Haaland und Ødegaard stehen ohne Zweifel zwei Top-Spieler aus der Premier League auf dem Feld und auch Ryerson von Borussia Dortmund bringt internationale Erfahrung mit. Norwegen marschierte übrigens mit 8/8 Siegen durch die WM-Qualifikation!

Der Irak nimmt erst zum zweiten Mal überhaupt an einer Weltmeisterschaft teil. Das Debüt 1986 liegt dabei schon einige Jahre zurück! Der Asien-Cup-Sieger von 2007 hat eine schwere Gruppe erwischt und zudem sind alle Spieler im Kader WM-Neulinge. In den europäischen Top-Klubs spielt kein Iraker, doch als wichtigster Spieler wird Hussein mit der Nummer 18 gehandelt.

In Gruppe I hat Frankreich dank eines Doppelpacks von Superstar Mbappé mit 3:1 gegen den Senegal gewonnen und damit vorgelegt. Norwegen hat den regulären Weg über die Qualifikation genommen, während der Irak sein WM-Ticket erst über die Play-offs sicherte. Gegen Bolivien setzte man sich 2:1 durch! Im Vorfeld des Turniers testete der Irak unter anderem gegen Europameister Spanien und fuhr dort ein beachtliches 1:1 ein. Norwegen hat zuletzt gegen Schweden (3:1) und Marokko (1:1) zwei Härtetests bestritten.