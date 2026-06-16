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WM 2026 im Liveticker: Irak gegen Norwegen

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Irak gegen Norwegen

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Spannung bei der WM 2026: Irak spielt gegen Norwegen in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 0 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

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Mi, 17.06., 00:00 Uhr
Boston
Live
Irak
IRQ
Irak
0:0
Norwegen
Norwegen
NOR
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Liveticker

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3′
00:04
Norwegens Aufbau wird früh gestört und dadurch tut sich das Mittelfeld um Kapitän Ødegaard in den ersten Minuten schwer nach vorne zu spielen.
1′
00:02
Der Irak stößt an und schlägt den Anstoß nahe der norwegischen Eckfahne ins Seitenaus, um direkt vorne zuzustellen.
1′
00:02
Spielbeginn
23:55
Das Stadion in Boston ist ganz gut gefüllt und die Anhänger aus Norwegen scheinen deutlich in der Überzahl zu sein. Die Teams haben den Platz betreten und beide Nationalhymnen werden abgespielt.
23:26
Auch Norwegen hat sich sehr lange nicht bei einer WM präsentieren dürfen : Satte 28 Jahre musste das skandinavische Land warten ehe wieder eine starke Generation auf dem Platz steht. Mit Haaland und Ødegaard stehen ohne Zweifel zwei Top-Spieler aus der Premier League auf dem Feld und auch Ryerson von Borussia Dortmund bringt internationale Erfahrung mit. Norwegen marschierte übrigens mit 8/8 Siegen durch die WM-Qualifikation!
23:15
Der Irak nimmt erst zum zweiten Mal überhaupt an einer Weltmeisterschaft teil. Das Debüt 1986 liegt dabei schon einige Jahre zurück! Der Asien-Cup-Sieger von 2007 hat eine schwere Gruppe erwischt und zudem sind alle Spieler im Kader WM-Neulinge. In den europäischen Top-Klubs spielt kein Iraker, doch als wichtigster Spieler wird Hussein mit der Nummer 18 gehandelt.
23:09
In Gruppe I hat Frankreich dank eines Doppelpacks von Superstar Mbappé mit 3:1 gegen den Senegal gewonnen und damit vorgelegt. Norwegen hat den regulären Weg über die Qualifikation genommen, während der Irak sein WM-Ticket erst über die Play-offs sicherte. Gegen Bolivien setzte man sich 2:1 durch! Im Vorfeld des Turniers testete der Irak unter anderem gegen Europameister Spanien und fuhr dort ein beachtliches 1:1 ein. Norwegen hat zuletzt gegen Schweden (3:1) und Marokko (1:1) zwei Härtetests bestritten.
Ab Mitternacht stehen sich in Boston in Gruppe I zwei Mannschaften gegenüber, die lange auf ein WM-Spiel ihres Landes warten mussten. Der Irak bekommt es mit dem Team aus Norwegen zu tun.

Aufstellung

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Aufstellung

12
Hassan
3
Ali
4
Tahseen
5
Hashem
23
Doski
8
Bayesh
16
Al Ammari
24
Ismail
17
Jasim
18
Hussein
9
Al Hamadi
1
Nyland
26
Ryerson
3
Ajer
17
Heggem
5
Møller Wolfe
10
Ødegaard
8
Berge
14
Aursnes
7
Sørloth
9
Haaland
20
Nusa
Irak
Ersatzbank
22
Basil
1
Talib
15
Maknzi
26
Putros
25
Saadoun
2
Sulaka
6
Yunus
7
Amyn
14
Iqbal
11
Qasem
20
Sher
19
Yakob
10
Ali
21
Farji
13
Yousif
Trainer
Arnold
Norwegen
Ersatzbank
13
Selvik
12
Tangvik
15
Bjørkan
25
Falchener
24
Langås
4
Østigård
16
Pedersen
19
Aasgaard
6
Berg
22
Bobb
21
Schjelderup
2
Thorsby
18
Thorstvedt
23
Hauge
11
Strand Larsen
Trainer
Solbakken

Irak
Irak

12
Jalal Hassan
3
Hussein Ali
4
Zaid Tahseen
5
Akam Hashem
23
Merchas Doski
8
Ibrahim Bayesh
16
Amir Al Ammari
24
Zaid Ismail
9
Ali Al Hamadi
17
Ali Jasim
18
Aymen Hussein

Norwegen
Norwegen

1
Ørjan Nyland
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
26
Julian Ryerson
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
14
Fredrik Aursnes
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa

Reservespieler

22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
15
Ahmed Maknzi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoun
2
Rebin Sulaka
6
Munaf Yunus
7
Youssef Amyn
14
Zidane Iqbal
11
Ahmed Qasem
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
10
Mohanad Ali
21
Marko Farji
13
Ali Yousif

Reservespieler

13
Egil Selvik
12
Sander Tangvik
15
Fredrik Bjørkan
25
Henrik Falchener
24
Sondre Langås
4
Leo Østigård
16
Marcus Pedersen
19
Thelo Aasgaard
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
21
Andreas Schjelderup
2
Morten Thorsby
18
Kristian Thorstvedt
23
Jens Hauge
11
Jørgen Strand Larsen

Statistik

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    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Irak
    0
    Siege Norwegen
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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