Fußball-WM: Kylian Mbappé führt Frankreich zum Auftaktsieg

Kylian Mbappé avanciert zum Matchwinner gegen Senegal. Frankreichs Kapitän sitzt nun dem deutschen WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose im Nacken und löst ein Versprechen ein.

Glücklicher Kapitän: Kylian Mbappé hat Frankreich zum Sieg gegen Senegal geführt. Quelle: AP Photo

"Make some noise" (Macht etwas Lärm) ist eine Regieanweisung, die auch im New York New Jersey Stadium im Vorlauf eines jeden WM-Spiels ertönt. Mal abgesehen davon, ob eine solche Fußball-Bühne diesen Klamauk mit einer Dezibel-Skala als Stimmungsgradmesser wirklich braucht: Am Ende übertönte der laute Jubel über den finalen Kunstschuss von Kylian Mbappé bei Frankreichs Auftaktsieg gegen den Senegal (3:1) in Gruppe I sogar die spitzen Schreie, als während der zweiten Trinkpause die Helden der New York Knicks auf den Videowänden eingeblendet wurden.

Mbappé schreibt Geschichte für sein Land

Basketballstars wie Jalen Brunson haben vor ihrer großen Konfettiparade am Donnerstag gesehen, wer sich im Weltfußball zum Champion krönen will: Stürmerstar Mbappé, der sich bei seinem dritten WM-Turnier auf einer besonderen Mission befindet. Nach seinem Doppelpack (66. und 90.+6) ist er mit 58 Länderspieltoren nunmehr alleiniger Rekordtorschütze Frankreichs vor Olivier Giroud (57), überdies hat er Just Fontaine überholt, der bei der WM 1958 sagenhafte 13 Treffer erzielte.

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus. 16.06.2026 | 8:20 min

Bei seinen 14 WM-Toren fehlt nicht mehr viel, um WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose (16) einzuholen. Vielleicht fällt die Bestmarke ja schon, wenn die "Equipe Tricolore" am 22. Juni in Philadelphia gegen den Irak antritt.

Genugtuung nach zuletzt einiger Kritik versprühte der Kapitän nach eigener Aussage nicht. "Wenn ich für Leute spielen würde, die mich kritisieren, dann müsste ich weiterspielen bis ich 80 bin", sagte Mbappé. "Nein, ich bin jetzt in der Geschichte meines Landes. Ich möchte, dass meine Mannschaft ins Finale kommt und die Weltmeisterschaft gewinnt. Der Rest ist eine persönliche Sache."

Außergewöhnlicher Torjubel

Das Gleiche galt für einen außergewöhnlichen Torjubel. Als Gast beim US-Entertainer James Corden hatte sich Frankreichs Nummer Zehn überreden lassen, beim nächsten Torerfolg eine imaginäre Flöte zu spielen - genau das Versprechen löste Mbappé tatsächlich ein. Dabei wirkten seine musikalischen Fähigkeiten in "James Cordens After Hours" beim US-Sender "Fox" doch arg überschaubar.

Topfavorit Frankreich mit all seinen Superstars bekommt es in Gruppe I mit Erling Haalands Norwegern zu tun. Außerdem in der Gruppe: Senegal und der Irak. 28.05.2026 | 2:11 min

Wenig stimmig sah indes auch aus, was Mbappé und Kollegen in den ersten 45 Minuten gegen Senegal boten, als ein blasser, zusammenhangloser Auftritt ziemlich verstörte. Schlechte Abstimmung, falsche Laufwege, unerklärliche Fehlpässe. Doch der Mittelstürmer steckte nicht auf, bot sich immer wieder an - und wurde am Ende im 99. Länderspiel für "Les Bleus" mal wieder belohnt.

"Kylian hat ein bisschen das Bild unserer Mannschaft widergespiegelt", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps.

Aber Zweifel gehören nicht zu seinem Spiel. „ Didier Deschamps

Deschamps trug seinen Teil dazu bei, dass sich an diesem sonnigen Nachmittag alles noch drehte. Den am rechten Flügel verloren wirkenden Michael Olise ins Zentrum zu ziehen, erwies sich als Glücksgriff. Der 24-Jährige glänzte mit zwei Torvorlagen und einigen technischen Kabinettstückchen. Der zum besten Bundesligaspieler gewählte Virtuose vom FC Bayern bewies eindrucksvoll, dass vielleicht kein anderer Kader dieser WM so viel individuelle Klasse vereint.

Olise glänzt mit Tricks und Vorlagen

Auf einmal lief die französische Angriffsmaschinerie im Meadowlands Sports Complex weit vor den Toren von New York. Neben dem im zweiten Durchgang nicht zu bremsenden Mbappé belohnte der gerade eingewechselte Bradley Barcola (82.) vor dem zwischenzeitlichen Anschlusstor von Ibrahim Mbaye (90.+5) die klare Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte.

Mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand gegen den Senegal sichert sich Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé gleich zwei Bestmarken. 17.06.2026 | 0:10 min

Somit rückte auch in den Hintergrund, dass anfangs ein Fehlstart wie beim WM-Eröffnungsspiel 2002 gegen Senegal (0:1) nicht völlig abwegig schien, als Nicolas Jackson beispielsweise nur den Pfosten traf (25.). "Wir hätten zur Pause 1:0 oder 2:0 führen können", sagte Senegals Coach Pape Thiaw. "Frankreich war effizienter als wir. Am Ende waren wir zu passiv." Als Folge dieser Zurückhaltung steht sein Ensemble nun gegen Norwegen (23. Juni) an derselben Stelle schon unter Druck.

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