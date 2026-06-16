Fußball-WM: Mbappé führt Frankreich zum Auftaktsieg gegen Senegal

Frankreich tut sich gegen den Senegal zunächst schwer. Nach der Pause drehen die Superstars aber auf und schießen ein 3:1 für den Topfavoriten heraus.

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus. 16.06.2026 | 8:21 min

Die Topstars Kylian Mbappé und Michael Olise haben Titelanwärter Frankreich bei der Fußball-WM zum Auftaktsieg geführt. Mbappé erzielte beim 3:1 (0:0) gegen Senegal in der 66. Minute die Führung, Olise leistete die überragende Vorarbeit.

Der eingewechselte Bradley Barcola (82.) erhöhte. Senegals Ibrahim Mbaye machte es noch mal ganz kurz spannend (90.+5), ehe Mbappé mit seinem insgesamt 14. WM-Treffer erneut zuschlug (90.+6). Der Superstar ist nun auch Rekordschütze der französischen Nationalmannschaft.

Frankreich mit schwacher erster Hälfte

Der Weltmeister von 1998 und 2018 wirkte zunächst uninspiriert, verdiente sich den Erfolg aber dank einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause. Die Franzosen gehören zu den großen Titelfavoriten beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Viele der 80.545 Zuschauer in East Rutherford vor den Toren von New York hatten sich auf ein Offensiv-Spektakel der Franzosen eingestellt - das gab's allerdings erst im zweiten Durchgang.

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Le Bleus ohne Torchance vor der Pause

In der ersten Halbzeit blieb der hochgelobte und ausnahmslos mit Topspielern besetzte Angriff der Équipe Tricolore noch erstaunlich harmlos. Nicht ein einziges Mal schossen die Franzosen vor der Pause gefährlich auf das Tor von Edouard Mendy.

Stattdessen brachten sich die Senegalesen selbst in Bedrängnis, als Kapitän Kalidou Koulibaly eine Hereingabe beinahe ins eigene Tor klärte (44.). Ansonsten konnten weder Mbappé noch Ousmane Dembélé noch Olise vom FC Bayern München zunächst große Akzente setzen.

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Senegals Jackson trifft den Pfosten

Und Senegal? Trat so selbstbewusst auf wie Trainer Pape Thiaw es sich gewünscht und auch angekündigt hatte. Nicolas Jackson, vergangene Saison vom FC Chelsea an die Bayern ausgeliehen, schüttelte seinen Münchner Ex-Kollegen Dayot Upamecano ab und hämmerte die Kugel an den Pfosten (25.).

Auch sonst wirkten die Westafrikaner am und im gegnerischen Strafraum zielstrebiger. Die Führung wäre verdient gewesen, hätte Ismaila Sarr seine Riesenchance in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs genutzt.

Ist das nicht ein Elfmeter? Frankreichs Kylian Mbappé geht im Spiel gegen den Senegal nach einer Grätsche im Strafraum zu Boden. 17.06.2026 | 0:20 min

Kein Elfmeter nach Mané-Grätsche

Nach der Pause änderte sich das Bild. Nun kamen auch die Franzosen auf Betriebstemperatur. Desiré Doué schoss knapp links vorbei (47.). Olise (53.) und Mbappé (57.) aus aussichtsreicher Position scheiterten jeweils an Mendy. Warum eigentlich nicht gleich so, dürfte sich Frankreichs Erfolgstrainer Didier Deschamps auf der Bank gefragt haben.

Noch ratloser wirkte der 57-Jährige allerdings einen Moment später. Mbappé ging nach einer Grätsche von Senegal-Star Sadio Mané im gegnerischen Sechzehner zu Boden, bekam aber keinen Elfmeter. Nicht mal, nachdem der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani vom Video-Assistenten zum Check an den Bildschirm geschickt worden war. Eine schwer nachvollziehbare Entscheidung des Referees.

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