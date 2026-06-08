WM im Liveblog: Experten-Meinungen: "Der Fußball hat gewonnen"

Experten sind sich einig, dass spielstarke Spanier gegen destruktive Argentinier verdient den Titel geholt haben. "Der Fußball hat gewonnen", schreibt Toni Kroos bei X. Ex-Stürmerstar Alan Shearer kommentiert in der BBC: "Zweifellos hat das richtige Team gesiegt." Nur die Spanier hätten Interesse an Ballbesitz gehabt und daran, sich Torchancen zu erspielen.

Und Lothar Matthäus resümiert bei "Bild" zum Spiel der Argentinier: "Das hat für mich mit Fußball nichts zu tun." Obendrein seien sie "schlechte Verlierer".