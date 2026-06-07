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Ousmane Dembele - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ousmane Dembele

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Ousmane Dembele ist ein Fußballspieler aus Frankreich. Nach Stationen bei Borussia Dortmund und dem FC Barcelona wechselte er 2023 zu Paris Saint-Germain. Der Stürmer ist auch Teil der französischen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über Ousmane Dembele: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Ousmane Dembele

  1. Paris Saint-Germain gewinnt die Champions League.

    Arsenal verliert Champions-League-Finale:Havertz-Tor reicht nicht: PSG siegt nach Elfmeterschießen

    von Marcus Schuster
    mit Video9:31
  2. Im Duell: Paris-Spieler Vitinha und Bayerns Mittelfeld-Stratege Joshua Kimmich

    Champions League:Was das Halbfinale PSG - Bayern zum Giganten-Duell macht

    von Ralf Lorenzen
    mit Video14:45
  3. Katar, Doha: Der zum Weltfußballer gekürte Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain steht bei der Gala zur Verkündung der FIFA-Awards in der Fairmont Katara Hall auf der Bühen.

    FIFA-Gala in Doha:Dembele und Bonmati sind Weltfußballer des Jahres 2025

    Video0:29
  4. Ousmane Dembele und Aitana Bonmatí, Kombi

    FIFA-Gala in Doha:Dembele und Bonmati sind die Weltfußballer des Jahres

    mit Video0:29
  5. Ousmane Dembélé und Aitana Bonmati sind mit dem Ballon d'Or ausgezeichtet worden.

    Gala in Paris:Ballon d'Or für Dembélé und Bonmati

    mit Video4:36
  6. Kylian Mbappe and Lamine Yamal

    Ballon-d'Or-Gala in Paris :Wer holt sich den "heiligen Gral"?

    mit Video4:36
  7. Ousmane Dembélé

    Kleines Finale der Nations League:Frankreich gegen DFB-Team ohne Dembélé

    mit Video2:59

Biografie

Ousmane Dembele wurde am 15. Mai 1997 im nordfranzösischen Vernon geboren. Seine erste Profistation war Stade Rennes, ehe es über Borussia Dortmund zum FC Barcelona ging. Seit der Saison 2023/24 spielt Dembele wieder in Frankreich bei PSG. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2018 Weltmeister. 2025 wurde er mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.

Aktuelle Nachrichten zu Paris Saint-Germain

  1. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron an einem Empfang für die Mitarbeiter und Spieler von PSG im Elysee-Palast in Paris teil.

    Fast 900 Festnahmen nach CL-Finale:Macron: Krawalle müssen "ein Ende haben"

    mit Video9:31
  2. Luis Enrique ( Trainer / Cheftrainer Paris ) mit dem Champions League Pokal.

    "Der beste Trainer der Welt":Paris feiert sich und Coach Luis Enrique

    mit Video9:31
  3. Kai Havertz (FC Arsenal) geht bei der Siegerehrung an der Champions League Trophäe vorbei.

    Bittere Pleite nach Elfmeterschießen:Havertz trotz Frust voller WM-Vorfreude

    mit Video9:31
  4. Gabriel Magalhães (FC Arsenal) enttäuscht nach vergebenem Elfmeter.

    Champions-League-Finale:Die Entscheidung im Elfmeterschießen

    mit Video265:16
  5. Paris Saint-Germain gewinnt die Champions League.

    Arsenal verliert Champions-League-Finale:Havertz-Tor reicht nicht: PSG siegt nach Elfmeterschießen

    von Marcus Schuster
    mit Video9:31
  6. Fußballer Kai Havertz (l) und Riccardo Calafiori vom FC Arsenal jubeln nach dem Spiel am 24.05.2026 in London, Großbritannien.

    Finale der Champions League:Kai Havertz: Der Mann für wichtige Tore

    von Florian Vonholdt
  7. Désiré Doué beim Torjubel im Spiel für PSG.

    PSG im Finale der Champions League:Desire Doue: Ein Spieler für besondere Momente

    von Stephan Klemm
    mit Video2:59
  8. Eine Champions-League-Trophäe steht auf dem Heldenplatz.

    Novum in der Königsklasse:Champions League: Warum das Finale schon um 18 Uhr startet

    von Tjard Häusling
    mit Video2:59