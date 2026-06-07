Ousmane Dembele - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ousmane Dembele
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Ousmane Dembele ist ein Fußballspieler aus Frankreich. Nach Stationen bei Borussia Dortmund und dem FC Barcelona wechselte er 2023 zu Paris Saint-Germain. Der Stürmer ist auch Teil der französischen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über Ousmane Dembele: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
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Biografie
Ousmane Dembele wurde am 15. Mai 1997 im nordfranzösischen Vernon geboren. Seine erste Profistation war Stade Rennes, ehe es über Borussia Dortmund zum FC Barcelona ging. Seit der Saison 2023/24 spielt Dembele wieder in Frankreich bei PSG. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2018 Weltmeister. 2025 wurde er mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.
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