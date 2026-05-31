Paris: Ausschreitungen und Festnahmen nach PSG-Sieg

Nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain kommt es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen - rund 80 Personen werden festgenommen.

E-Bikes brennen in Paris nach dem Sieg von PSG über Arsenal im Champions-League-Finale. Quelle: dpa

Nach dem Champions-League-Finale von Paris Saint-Germain ist es am Samstag in Paris zu mehreren Festnahmen und Zwischenfällen gekommen. Wie französische Medien unter Bezug auf die Pariser Präfektur berichteten, wurden rund 80 Personen festgenommen, 45 davon in Polizeigewahrsam genommen.

Im Verlauf des Abends kam es in einzelnen Bereichen der Hauptstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Gruppen von Randalierern. Eine Bushaltestelle wurde beschädigt, weitere Sachschäden wurden gemeldet.

Die Highlights des Champions-League-Finales zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal mit dem Original-Kommentar von Gari Paubandt. Dieser Beitrag enthält virtuelle Bandenwerbung. 30.05.2026 | 9:31 min

Rund 8.000 Polizisten nur in Paris im Einsatz

Besonders auf den Champs-Élysées eskalierte die Lage: Vermummte Personen und Einsatzkräfte gerieten mehrfach aneinander, Wurfgeschosse und Tränengas wurden eingesetzt. Mehrere Personen wurden festgenommen. Rund 8.000 Polizisten waren in Paris im Einsatz, landesweit insgesamt 22.000.

Im Parc des Princes wurde das Spiel aus Budapest in einem offiziellen Public Viewing live übertragen. Nach Angaben der französischen Presse war das Stadion nahezu vollständig gefüllt und bot Platz für rund 40.000 bis 48.000 Zuschauer.

Paris Saint-Germain hat seinen Titel verteidigt und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Fußball-Champions-League gewonnen. Die Franzosen setzten sich im Finale von Budapest gegen den FC Arsenal im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

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