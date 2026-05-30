Champions League Finale live: Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal

Das Champions-League-Finale ist der krönende Abschluss einer langen internationalen Saison. Von 36 Startern wird aus den zwei besten Mannschaften der diesjährige Sieger gesucht.



Übertragung aus Budapest

Kommentator: Gari Paubandt

Moderation: Jochen Breyer

Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



anschl.

Siegerehrung



SailGP bei sportstudio.de: 6. Rennen aus New York/USA mit Kommentator Nils Kaben ab 21.30 Uhr im Livestream