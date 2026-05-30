Champions League Finale live: Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal

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Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal am 30. Mai 2026
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Kann PSG seinen Titel verteidigen? Das Finale der Champions-League-Saison 2025/26: Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal. Anpfiff ist um 18:00 Uhr. Live im Stream!
Das Champions-League-Finale ist der krönende Abschluss einer langen internationalen Saison. Von 36 Startern wird aus den zwei besten Mannschaften der diesjährige Sieger gesucht.
Übertragung aus Budapest
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Jochen Breyer
Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
anschl.
Siegerehrung
SailGP bei sportstudio.de: 6. Rennen aus New York/USA mit Kommentator Nils Kaben ab 21.30 Uhr im Livestream