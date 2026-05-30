Paris Saint-Germain hat zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewonnen. Trotz Rückstand durch ein Tor von Kai Havertz gewann PSG gegen Arsenal 5:4 nach Elfmeterschießen.

Die Highlights des Champions-League-Finales zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal mit dem Original-Kommentar von Gari Paubandt. Dieser Beitrag enthält virtuelle Bandenwerbung. 30.05.2026 | 9:13 min

Trotz eines Tors von Kai Havertz hat der FC Arsenal den ersten Triumph in der Champions League verpasst. Titelverteidiger Paris Saint-Germain gewann das Endspiel in Budapest mit 5:4 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen und gewann zum zweiten Mal den Henkelpott.

Nationalspieler Havertz brachte Arsenal bereits in der 6. Minute in Führung, die Weltfußballer Ousmane Dembele per Foulelfmeter ausglich (65.).

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Havertz bringt Arsenal früh in Führung

Bei Paris Saint-Germain war Dembele nach seiner Wadenverletzung rechtzeitig fit geworden und stand in der Startelf. Nationalspieler Havertz, der 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewann und dabei im Finale das entscheidende Tor schoss, durfte bei Arsenal von Beginn an spielen, erst zum zweiten Mal in dieser Champions-League-Saison. Dafür saß der Schwede Viktor Gyökeres überraschend nur auf der Bank.

Der Schachzug von Trainer Mikel Arteta zahlte sich für Arsenal prompt aus: Ein geblockter Befreiungsschlag von Marquinhos landete vor Havertz' Füßen, dieser zog auf der linken Seite alleine Richtung Tor und nagelte den Ball aus kurzer Distanz und spitzem Winkel unter die Latte (6. Minute).

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Paris Saint-Germain vor der Pause ohne Torchance

Den Gunners, mit sechs Gegentoren das bei weitem defensivstärkste Team in der Königsklasse, spielte die frühe Führung in die Karten. Paris hatte überwältigend viel Ballbesitz, fand aber kaum Lücken in der Abwehr der Londoner. Arsenal zog sich weit zurück und machte das Spiel bei Standardsituationen langsam, war aber bei den Gegenstößen gefährlich.

Gute Torchancen für PSG gab es vor der Pause trotz der optischen Dominanz nicht. Im Gegenteil, der Titelverteidiger konnte mit dem knappen Rückstand zufrieden sein, denn Havertz hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den zweiten Treffer auf dem Fuß, wurde aber von Marquinhos geblockt.

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Dembele gleicht aus, Kvaratskhelia trifft Pfosten

Nach dem Seitenwechsel zog Paris das Tempo an. Arsenal stand zunächst weiter sicher, doch nach einem Foul von Christhian Mosquera an Khvicha Kvaratskhelia entschied der gute deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert zurecht auf Elfmeter, den Dembelé sicher verwandelte (65.). Der bereits gelbverwarnte Mosquera hatte Glück, dass er nicht die Gelb-Rote Karte sah - unmittelbar danach wurde er ausgewechselt.

Arsenal wirkte nach dem Ausgleich angeschlagen und hatte Glück, dass Kvaratskhelias abgefälschter Schuss in der 77. Minute nur am Pfosten landete. In der Schlussphase wurde das Spiel offener und Chancen häuften sich. In der 84. Minute konnte PSG nach einem Einwurf von Declan Rice nur mit Mühe klären, im Gegenzug scheiterte Bradley Barcola am aus seinem Tor geeilten David Raya.

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Barcola hat Entscheidung für PSG auf dem Fuß

Vitinha hatte kurz darauf eine weitere gute Möglichkeit für Paris, schoss aber aus 17 Metern auf das Tornetz. Mit der letzten Aktion lief Barcola alleine aufs Arsenal-Tor zu, traf mit seinem Schuss aber nur das Außennetz, so dass es in die Verlängerung ging. PSG-Torschütze Dembele konnte dabei nicht mithelfen, er musste verletzt ausgewechselt werden. Auch Havertz musste den Platz verlassen, für ihn kam Eberechi Eze.

Nach einem Zweikampf zwischen Nuno Mendes und Noni Madueke forderte Arsenal vehement einen Elfmeter (102.), doch Schiedsrichter Siebert ließ weiterspielen - eine knappe, aber korrekte Entscheidung. Arsenal-Keeper Raya klärte nach einer Kopfball-Flanke von Barcola vor Goncalo Ramos (107.), so dass es ins Elfmeterschießen ging.

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Gabriel verschießt entscheidenden Elfmeter

Eberechi Eze verschoss den zweiten Elfmeter für Arsenal, doch Gunners-Keeper Raya hielt gegen Nuno Mendes. Gabriel schoss den letzten Elfmeter für Arsenal über das Tor, so dass PSG am Ende jubeln durfte. Goncalo Ramos, Desire Doue, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo trafen für PSG, für Arsenal waren Viktor Gyökeres, Declan Rice und Gabriel Martinelli erfolgreich.

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