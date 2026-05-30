Einst schoss er Arsenals Stadtrivalen zum Titel in der Königsklasse. Trotz vieler Rückschläge trauen Havertz viele Experten im diesjährigen Finale erneut eine Schlüsselrolle zu.

Kann im Finale der Champions League zum Unterschiedsspieler werden: Kai Havertz (l.). Quelle: dpa

Während seine Nationalmannschaftskollegen am Mittwoch zusammenkamen, um sich auf die WM vorzubereiten, ist Kai Havertz noch auf einer Mission mit dem FC Arsenal.

Der Angreifer will am Samstag (ab 18 Uhr live im ZDF) mit seinem Team Historisches schaffen und in der Champions League triumphieren. Gegner ist Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Was Havertz seinen Teamkollegen voraus hat

Für Arsenal wäre es der erste Triumph in der Königsklasse, für Havertz der zweite. Unter den Stammspielern hat der 26-Jährige damit ein Alleinstellungsmerkmal. Außer Ersatztorwart Kepa Arrizabalaga ist er der Einzige im Kader der Gunners, der den Henkelpott schon einmal in den Händen halten durfte.

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Daran hatte er selbst großen Anteil, schoss er doch ausgerechnet Arsenals Stadtrivalen FC Chelsea 2021 zum 1:0-Sieg über Manchester City. "Das werde ich nie vergessen", sagte der Torjäger dem "Guardian": " Und weiter: "Darauf werde ich immer stolz sein."

Ich versuche einfach, dieses Gefühl mitzunehmen, und hoffe, dass es noch einmal passieren wird. „ Kai Havertz

Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann, der mit den Londonern vor 20 Jahren im Endspiel gegen den FC Barcelona unterlag, fand in der "Sport Bild" lobende Worte: "Kai Havertz glaubt an sich - und er hat gezeigt, dass er der Mann der wichtigen Tore sein kann." Das war Havertz nämlich nicht nur im Champions-League-Finale vor fünf Jahren.

Havertz und die wichtigen Tore

In dieser Königsklassen-Saison erzielte er im Achtelfinal-Hinspiel bei Ex-Klub Leverkusen in der 89. Minute den wichtigen 1:1-Ausgleich per Elfmeter.

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Eine Runde später sorgte er bei Sporting Lissabon erneut als Joker für das 1:0 in der Nachspielzeit. In der Liga war er es, der Arsenal kürzlich zum 1:0-Sieg gegen Burnley köpfte, der den Londonern letztlich den ersten Meistertitel seit 22 Jahren bescherte.

Großteil der Saison verpasst

Auch Klublegende und Ex-Torjäger Thierry Henry ist angetan von Havertz‘ "Gabe" für entscheidende Treffer und dessen "hohem Fußball-IQ": "Wir haben es schon bei Chelsea gesehen. Er weiß, wann er ein Tor schießen muss. Mikel Arteta meinte, wenn er nicht dabei ist, vermissen sie ihn."

Und sie haben ihn lange vermisst. Gleich 35 Pflichtspiele verpasste Havertz in dieser Saison. Direkt im ersten Ligaspiel im August verletzte er sich so schwer am Knie, dass er operiert werden musste und bis Januar ausfiel. Kurz nach seiner Rückkehr setzte ihn eine Muskelverletzung weitere zwei Wochen außer Gefecht.

Artetas Liebeserklärung an Havertz

Es war eine Zeit, die ihm zusetzte: "Ich muss ehrlich sein, es gab Tage, an denen ich definitiv in einer dunklen Phase war, aber ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe einfach versucht, hart zu arbeiten, um so schnell wie möglich zurückzukommen."

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Das gelang ihm eindrucksvoll und er wurde sofort wieder wichtig. Arteta outete sich schon letzten August als großer Havertz-Fan: "Kai ist ein Spieler, der uns so viel Vielseitigkeit und Gefahr aus verschiedenen Positionen heraus bietet, weil er ein einzigartiger Spieler ist, was die Positionen angeht, die er besetzen kann, und die Art und Weise, wie er mit anderen Spielern zusammenarbeitet. Ich liebe ihn."

Gunners-Fans waren zunächst skeptisch

Das tun mittlerweile auch die Gunners-Fans, die ihn nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom großen Rivalen nicht unbedingt mit offenen Armen empfingen. Aber spätestens seit dem Meistertitel hat Havertz auch einen festen Platz in ihren Herzen.

Nun kann er noch einen draufsetzen und dem Klub die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte bescheren. Henry hofft: "Die Mannschaft hat die Chance, als die Unvergesslichen in die Geschichte einzugehen." Es käme nicht überraschend, wenn es wieder Havertz wäre, der seine Füße entscheidend im Spiel hat.

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