Im Finale der Champions League baut PSG auch auf Désiré Doué. Der 20-jährige französische Nationalspieler gilt als ein Versprechen für die Gegenwart und Zukunft des Clubs.

Désiré Doué gilt als eines der größten Offensivtalente von PSG und sorgt mit starkem Dribbling und Torgefahr regelmäßig für Aufsehen. Quelle: action press

Zuletzt erlaubte sich die französische Sporttageszeitung "L’Équipe" den Spaß, alle Spieler der Stammelf von Paris Saint-Germain nach ihrer weltweiten Stellung einzuordnen. Demnach seien die Verteidiger Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes sowie die Angreifer Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia die globale Nummer eins auf ihren Positionen.

Auf dem Posten des rechten Flügels wiederum liegt Désiré Doué sehr weit vorne, eines der größten Versprechen des französischen Fußballs, gerade 20 Jahre alt: Platz vier hinter den Superstars Michael Olise, Lamine Yamal und Bukayo Saka vom FC Arsenal, dem Gegner im Finale der Champions League am Samstagabend in Budapest (18 Uhr, live im ZDF).

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Stark im Dribbling, schnell und stark im Abschluss

Laut einer französischen Umfrage belegt Doué in Bezug auf seine spielerische Bedeutung für PSG im Verlauf der Königsklassen-Saison sogar Rang drei hinter Dembélé und Kvaratskhelia. Was nicht verwundert, denn ähnlich wie die beiden vor ihm Platzierten ist Doué in der Lage, eine Abwehr auseinanderzuspielen. Er ist stark im Dribbling, verfügt über eine herausragende Technik und Auffassungsgabe, ist sehr schnell, ein präziser Balleroberer und obendrein stark im Abschluss.

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Die Kunde von der rasanten Entwicklung dieses außergewöhnlichen Spielers bei Stade Rennes verbreitete sich schon vor zwei Jahren bei den Transferscouts der großen europäischen Klubs. Darunter war auch der FC Bayern. Doch Doué entschied sich für einen Wechsel zu Paris Saint-Germain. In Rennes, einer herausragenden Talentschmiede des französischen Fußballs, spielte Doué seit seinem sechsten Lebensjahr. Der dortigen Akademie entstammen neben Doué und Dembélé unter anderem Jeremy Doku (nun Manchester City) und Eduardo Camavinga (nun Real Madrid). Für Doué erhielt Rennes eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro.

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Doué kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden

In Paris fühlt sich Doué sehr wohl: "Es ist ein Projekt, das mich sofort begeistert hat. Wir haben mit Luis Enrique einen der besten Trainer der Welt." Enrique wiederum findet: "Désiré ist hochveranlagt und ein Versprechen für die Gegenwart und die Zukunft."

Doué kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden, was auch eine Rochade während eines Matchs ermöglicht und PSG in der Offensive sehr schwer berechenbar macht. In dieser Saison erzielte Doué, der zwischenzeitlich wegen einer Oberschenkel- und Knieverletzung ausfiel, in 23 Liga-Spielen sieben Tore und legte vier weitere Treffer vor. In der Champions League sind seine Werte deutlich besser: zwölf Spiele, fünf Tore, fünf Vorlagen.

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Doué verfügt mit 20 Jahren bereits über eine beträchtliche Titelsammlung

In seinen beiden Jahren bei PSG gewann Doué zweimal die Meisterschaft, einmal den Pokal und vor einem Jahr in München auch die Champions League. Beim 5:0-Erfolg gegen Inter Mailand erzielte Doué zwei Tore, legte ein weiteres vor und war der beste Spieler auf dem Platz. Doué ist ein Spieler für besondere Momente. Und er ist Teil des französischen Kaders für die anstehende WM im Juni und Juli. Bisher hat er sechs Länderspiele bestritten und dabei zwei Tore erzielt.

Doué sagt von sich selbst: "Ich habe meine Effizienz sowohl in der Defensive als auch in der Offensive verbessert." Kylian Mbappé, Kapitän der französischen Nationalelf, schwärmt von Doué: "Er besitzt viel Energie und Spielwitz. Er ist ein Topspieler." Mbappé wiederum gehört neben Zinedine Zidane zu Doués Vorbildern. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hebt vor allem Doués Vielseitigkeit hervor: "Er kann in der Offensive viele Positionen bekleiden. Das spricht klar für ihn."

Désiré Doué hat einen ivorischen Vater und eine französische Mutter. Sein drei Jahre älterer Bruder Guéla ist auch Profi, er spielt zurzeit bei Racing Straßburg. Yann Ghobo, ein Cousin der Brüder, ist ebenfalls professioneller Fußballspieler. Sein Klub ist der FC Toulouse.

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