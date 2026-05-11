Champions League Finale im ZDF: Schiri Siebert pfeift PSG-Arsenal

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert leitet das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Die Partie zeigt das ZDF am 30. Mai live.

Schiedsrichter Daniel Siebert Quelle: ddp | Marius Simensen

Der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert leitet das Finale der Champions League zwischen Titelverteidiger und Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal am 30. Mai (18 Uhr) in Budapest. Das teilte die UEFA am Montag mit. Das ZDF zeigt das Finale live.

Für den 42-jährigen Siebert ist es das erste Europacup-Finale. Im Finale wird er von seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn unterstützt. Vierter Offizieller ist der Schweizer Sandro Schärer. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder.

Siebert mit neun Einsätzen in dieser CL-Saison

Siebert war in der laufenden Champions-League-Saison bislang bei neun Partien im Einsatz, darunter im Viertelfinal-Hinspiel zwischen Sporting Lissabon und Arsenal (0:1) sowie beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid (1:0).

Der FC Arsenal steht erstmals seit 20 Jahren wieder in einem Champions-League-Finale. Den "Gunners" genügt ein Tor gegen Atletico Madrid, das sich nach Kräften gegen die Niederlage wehrt. 06.05.2026 | 2:59 min

Erst vier deutsche Referees in einem CL-Finale

Mit der Leitung des Champions-League-Finales wird Siebert erst der fünfte deutsche Referee sein, der ein Endspiel der Fußball-Königsklasse pfeifen darf: Hellmut Krug (1998), Markus Merk (2003), Herbert Fandel (2007) und Felix Brych (2017) hießen die bisherigen deutschen Final-Schiedsrichter.

"Herzlichen Glückwunsch an Daniel! Das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball, welch eine Ehre für ihn und für uns", sagte der deutsche Schiedsrichter-Chef Knut Kircher: "Mit seinen konstant starken Leistungen auf der internationalen Bühne haben er und sein Team sich dieses Highlight verdient. Ich sehe die Wahl der UEFA auch als Auszeichnung für die Qualität unserer deutschen Spitzenschiedsrichter."

Die Champions-League-Saison des FC Bayern endet im Halbfinale gegen PSG. Im Rückspiel zeigt Paris eine defensiv überragende Leistung. Einige Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen für Unmut. 06.05.2026 | 2:59 min

Siebert nicht für WM-Einsatz nominiert

Für die Fußball-WM in diesem Sommer war Siebert, der vor vier Jahren bei der WM in Katar sowie bei der EM 2024 Spiele geleitet hatte, von der FIFA nicht nominiert worden. Felix Zwayer wird der einzige deutsche Schiedsrichter bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko sein.

Felix Zwayer ist von der FIFA als Schiedsrichter für Fußball-WM nominiert worden. Neben ihm sind auch seine Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz dabei. 10.04.2026 | 0:31 min

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